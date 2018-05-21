Частный вертолет совершил аварийную посадку под Хабаровском

Под Хабаровском, в районе слияния рек Шекли и Уда, совершил аварийную посадку частный вертолет «Газель 342», на борту которого находились три человека, сообщили в региональном управлении МЧС по региону.

Сообщение поступило в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю в 02.20 по местному времени (19.20 мск), передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что во время жесткой посадки воздушное судно воспламенилось, но люди успели эвакуироваться. Однако по дороге к рядом стоящему охотничьему домику, в километре от места происшествия, у одного из пассажиров случился сердечный приступ, в результате чего он скончался, сообщили в МЧС.

В пресс-службе ведомства рассказали, что на данный момент люди находятся в зимовье, примерно в 250 км от поселка Чумика, экстренная эвакуация не требуется.

В то же время, в МЧС заверили, что в городе Свободный Амурской области в готовности к вылету находится вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями и врачами медицины катастроф.

В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Хабаровского края сообщили, что потерпевший крушение вертолет летел из Амурской области, однако в полетных заданиях его не было, конечный пункт назначения винтокрылой машины неизвестен.

В ЕДДС также уведомили, что вертолет, по предварительным данным, принадлежал ИП «Мельниченко» с Белогорска Амурской области.

Напомним, в воскресенье в Ленинградской области совершил жесткую посадку самолет Су-29, пилот погиб.