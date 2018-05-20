При жесткой посадке Су-29 под Петербургом погиб человек

Спортивный самолет Су-29 совершил жесткую посадку в Ленинградской области, в результате которой один человек погиб, сообщили в пресс-службе Северо-Западного регионального центра МЧС России.

В ведомстве уточнили ТАСС, что инцидент произошел в 17.25 мск. Су-29 совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Ломаха в Ленинградской области.

К месту происшествия выехали медики, спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

Как пояснил источник в чрезвычайных службах региона, ЧП произошло в Ломоносовском муниципальном районе.

Личность погибшего и обстоятельства трагедии устанавливаются.