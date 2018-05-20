Меган Маркл поймали на нецензурной брани во время свадьбы

Внимательные зрители, следившие за торжественной церемонией бракосочетания британского принца Гарри с американской актрисой и фотомоделью Меган Маркл, заподозрили невесту в использовании бранного слова.

Как уверяют интернет-пользователи, все произошло, когда карета принца и Меган Маркл проезжала через ворота.

«Клянусь, я только что видела, как Меган сказала fuck на заднем сидении кареты, когда она проехала через эти ворота», – пишет @hannahlouisef.

Пользователь @daztrue также заметил, что невеста выругалась: «Меган произносит «O, fuck», когда карета въезжает в частную зону аллеи Long Walk. Какой фарс!»

Между тем, британское издание Daily Mail пишет, что Маркл, положив руку на грудь и рассмеявшись, могла сказать «O, wow», восхитившись тем, как много людей пришли поприветствовать молодоженов.

Во время свадьбы произошел и другой конфуз – речь приглашенного принцем и актрисой проповедника шокировала многих гостей.

Британский принц Гарри и американская актриса и фотомодель Меган Маркл в субботу стали мужем и женой. Торжественная церемония, в которой приняли участие более 2,6 тыс. человек, состоялась в часовне Святого Георгия Виндзорского замка.