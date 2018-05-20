В ЕС признались в огромных проблемах с безработицей молодежи

Согласно данным Исследовательского центра Европарламента, 3,6 млн молодых европейцев остаются безработными, причем в Греции не имеют работы почти половина трудоспособных жителей до 25 лет.

«Самый высокий (уровень безработицы среди молодежи) – в Греции (43% по состоянию на ноябрь 2017 года), Испании (36%) и Италии (31,5%)», – приводит RT текст документа.

Отмечается, что по сравнению с другими группами в ЕС именно среди молодежи безработица остается на высоком уровне: молодых людей она затрагивает с вероятностью в три раза большей, чем людей в возрасте от 25 лет и старше.

В документе подчеркивается, что в Европе присутствует «огромный дисбаланс» по этому показателю – в частности, в Германии и Чехии уровень безработицы среди молодежи всего 6,6% и 5,8% соответственно.

В целом, считают аналитики, в ЕС с молодыми людьми в 43% случаях заключаются временные контракты, что ставит их в группу риска.

Между тем, в ноябре еврокомиссар заявил, что Еврозона вышла из финансово-экономического кризиса, продолжавшегося несколько лет, хотя и признал высокий уровень безработицы – на уровне 9%.

По прогнозу ЕК, в России уровень безработицы по методологии МОТ в 2018 году составит 5,2%, в 2019 году – 4,9%.