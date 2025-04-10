Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между другими державами. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».0 комментариев
ВВС НАТО на учениях отработали сценарий нападения России
Военно-воздушные силы НАТО в рамках учений Ramstein Flag 2025 отработали сценарий атаки России на территорию альянса, задействовав 90 самолетов и вертолетов.
Военные учения НАТО под названием Ramstein Flag 2025 предполагают отработку сценария нападения России на территорию альянса. В мероприятии участвуют восемь истребителей Eurofighter от Германии и всего девяносто различных самолетов, вертолетов и беспилотников, передает ТАСС.
Учения начались 31 марта. Военные стран НАТО уже провели маневры по отражению воздушных атак и ликвидации систем ПВО условного противника. В последний день, ВВС НАТО в Северном море у побережья Нидерландов отработали возможности поддержки сухопутных сил при чрезвычайной ситуации в случае вторжения противника. Хотя в официальных пресс-релизах альянса упоминания о нападении России отсутствуют, агентство DPA акцентирует внимание на этом сценарии.
Командующий ВВС НАТО, генерал США Джеймс Хекер, заявил: «Мы надеемся, что подобные учения будут сдерживать противника». Однако, он не уточнил, кого именно считает противником. Обеспокоенность вызывает и возможный вывод части войск США из Европы, но Хекер уверен, что военное присутствие США сохранится в регионе, подчеркивая, что это подтверждается планированием новых учений Ramstein Flag.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Бундесвер столкнулся с нехваткой резервистов и боеприпасов, учения НАТО перенесли из-за состояния дорог в Румынии, а в Литве не смогли вытащить из болота утонувшую с экипажем из США боевую машину.