Проведите маленький эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и обычно мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что вообще-то он был работорговцем.2 комментария
Контейнеровоз едва не наехал на рыбаков во Владивостоке
В акватории между бухтами Горностай и Кетовая контейнеровоз «Мария Сочи» зацепил якорь рыбацкого катера, поставленного в неположенном месте.
Контейнеровоз «Мария Сочи» зацепил за якорь небольшой рыбацкий катер, на котором находились рыбаки из Владивостока, передает Ura.ru.
По словам очевидцев, рыбаки были вынуждены отталкиваться от борта корабля, чтобы избежать столкновения.
В результате происшествия никто не пострадал. После инцидента рыбаки обратились в социальные сети с жалобами на действия экипажа контейнеровоза. Однако они столкнулись с критикой со стороны опытных мореходов, которые указали на нарушение правил стоянки.
Накануне в Сети распространилось видео, на котором рыбак проспал момент прохода атомного ледокола «Арктика» всего в нескольких метрах от своей палатки на Енисее.