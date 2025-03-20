Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.2 комментария
ЕК выделила Киеву 1 млрд евро кредита с погашением через российские активы
Европейская комиссия предоставила Украине 1 млрд евро в рамках кредита «Группы семи», который должен быть погашен доходами от замороженных российских активов в ЕС.
Из заявления ЕК следует, что комиссия выделила Украине дополнительный транш в размере 1 млрд евро в рамках кредита «Группы семи», передает РИА «Новости».
Планируется, что сумма будет погашена за счет доходов от иммобилизованных российских государственных активов в ЕС.
Суммарно Брюссель уже предоставил Киеву 4 млрд евро. ЕС обязался предоставить Украине до 18 млрд евро кредитов с условием, что погашение будет осуществляться через доходы от российских активов. Эта мера является частью согласованного G7 кредита на 45 млрд евро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщило, что Британия и Европейский союз активизируют переговоры о конфискации замороженных российских активов. Европейский союз обсуждает возможность изъятия этих активов для восстановления Украины после конфликта.
Ряд стран ЕС, включая Германию, выступили против передачи замороженных российских активов Украине. Германия назвала сумму замороженных российских активов.