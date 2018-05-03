Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогноз по росту ВВП России в 2018 году с ожидавшихся ранее 1,6% до 1,7%, а в 2019 году – с 1,5% до 1,6%.

«Влияние более высоких цен на нефть, перезапускающее всю экономику, вероятно, в дальнейшем поддержит внутренний спрос и, как следствие, ВВП, который, как ожидается, вырастет на 1,7% в 2018 году», – цитирует весенний прогноз ЕК РИА «Новости».

Также ожидается, что в 2019 году рост незначительно замедлится до 1,6%, что отражает снижение производительности и затяжные эффекты санкций.

Основным риском для российской экономики ЕК называет неопределенность вокруг ситуации в мире, а также влияние недавних санкций со стороны США.

По прогнозам ЕК в 2018 году уровень безработицы в России составит 5,2%, что совпадает с осенней оценкой, в 2019 году этот показатель сохранен на уровне 4,9%.

В 2018 году обновленный прогноз по инфляции в России составляет 3,7%, в 2019 году – 4%. При этом в осеннем прогнозе инфляция в 2018 году ожидалась на уровне 3,7%, а в 2019 году – 3,5%.

Также ЕК в весеннем экономическом прогнозе повысила оценку роста мирового реального ВВП на 2018-2019 годы по сравнению с осенним прогнозом. Оценка роста повышена с 3,7% до 3,9%. В 2017 году рост глобальной экономики составил 3,7% против оценки предыдущего доклада в 3,5%.

Ожидается, что без учета ЕС глобальный рост ВВП составит по 4,2% в 2018–2019 годах, в 2017 году показатель составил 3,9%, что выше осенней оценки в 3,7%.

Пересмотр показателей отражает улучшение прогноза для стран с развитой экономикой, что связано с более высоким прогнозом по укреплению экономики США. В краткосрочной перспективе налоговая реформа конца 2017 года и дополнительные федеральные затраты, как ожидается, будут способствовать укреплению экономики США посредством более высоких инвестиций коммерческих предприятий и частного потребления.

Навомним в феврале ЕК повысила прогноз средней цены нефти Brent в 2018 году с 56 до 68 долларов за баррель.