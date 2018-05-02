Лукашенко уволил министра энергетики Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от занимаемой должности министра энергетики Владимира Потупчика, сообщила пресс-служба главы республики.

По словам председателя КГБ Белоруссии Валерия Вакульчика, Потупчик был освобожден от занимаемой должности за покровительство семейному бизнесу, передает ТАСС.

«Не так давно президентом [Белоруссии Александром Лукашенко] была поставлена задача разобраться с информацией, касающейся лично министра и членов его семьи», – рассказал председатель КГБ республики в эфире телеканала «Беларусь1».

По его словам, спецслужбы установили, что при поддержке и покровительстве Потупчика осуществлялся семейный бизнес, подряд, заключающийся в поставке стройматериалов по завышенным ценам на объекты строительства.

Во время ежегодного послания 24 апреля Лукашенко раскритиковал работу министра энергетики Белоруссии за то, что до сих пор «внятно никто не доложил», как возводимая в республике АЭС «будет встроена в экономику страны».

Кроме того, немногим ранее от занимаемой должности был освобожден глава концерна «Белэнерго» Евгений Воронов.

Председатель КГБ также прокомментировал решение президента об освобождении от должностей начальника государственной инспекции охраны животного и растительного мира Белоруссии Сергея Новикова и его заместителя Александра Дуньковича, передает РИА «Новости».

В пресс-службе президента республики сообщили, что решение обусловлено непринятием бывшими чиновниками «мер по пресечению правонарушений и фактов коррупции в подведомственных организациях».