Британского миллиардера заподозрили в работе на российскую разведку

Миллиардера и основателя исследовательского центра Legatum Institute Кристофера Чандлера, поддерживающего Brexit, обвинили в связях с российской разведкой, заявил депутат парламента Великобритании, представитель Консервативной партии Роберт Сили.

По словам Силии, якобы именно по этой причине Чандлер с 2002 года стал «объектом интереса» французской разведки. В своем заявлении Сили сослался на документы, которые ему и еще четырем членам британского парламента передала служба безопасности Монако, передает Deutsche Welle.

Документы датированы 2005 годом и охватывают период начиная с середины 1990-х годов. В них также фигурирует брат Кристофера – Ричард Чандлер. В файле по Кристоферу Чандлеру служба безопасности Монако сделала пометку «контрразведка», отметил Сили. Документы, по его словам, имеют отношение к национальной безопасности и отмыванию денег.

Вместе с тем, в Legatum Institute отвергли эти обвинения, заявив, что Чандлер никогда не был связан с российской разведкой или с российским государством: ни Кристоферу Чандлеру, ни кому-либо еще в исследовательском центре неизвестно о подобном расследовании французской разведки. Обвинения Сили в центре назвали «полной чепухой».

Legatum Institute считается влиятельной организацией, которая выступала за Brexit, в частности, сообщалось, что она принимала участие в подготовке предложений по жесткому сценарию выхода Великобритании из Евросоюза.

Основав инвестиционную компанию Sovereign Asset Management, Братья Кристофер и Ричард Чандлеры в середине 1990-х годов вложились в Газпром. В начале 2000-х Forbes называл их компанию третьим по размеру акционером Газпрома с порядка 5% акций. В 2004 году, заявив, что они высоко оценивают усилия Алексея Миллера по повышению эффективности Газпрома, Чандлеры стали избавляться от акций компании.

Кристофер Чандлер является гражданином Мальты. Он настаивает на том, что подал запрос на него еще до проведения референдума по Brexit.

Лондон уже пытался приписать Москве агитацию за Brexit, но в феврале эксперты Facebook провели расследование и не обнаружили активной рекламы в соцсети, связанной с Россией, во время референдума по Brexit.