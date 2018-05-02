Нападение льва на владельца сафари-парка в ЮАР попало на видео

Очевидцы сняли на видео атаку льва на владельца сафари-парка неподалеку от населенного пункта Тхабазимби в провинции Лимпопо на севере ЮАР.

Животное напало на 67-летнего владельца сафари-парка Майка Ходжа, который зашел в вольер, чтобы найти причину неприятного запаха, раздражавшего и нервировавшего животное. Инцидент произошел 30 апреля.

Как сообщает The Citizen, лев сбил мужчину с ног и протащил его по земле к кустам. Ходжа спасло то, что один из рейнджеров парка начал стрелять и громкие звуки отпугнули хищника.

Перепуганные свидетели инцидента вызвали медиков, которые доставили пострадавшего в больницу. Ходж получил травмы шеи и челюсти, но его жизни ничего не угрожает.

Лев, атаковавший мужчину, был застрелен через некоторое время после нападения, передает «Вести.ру».