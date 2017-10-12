Люка Бессона обвинили в изнасиловании

Известный французский режиссер, сценарист и продюсер Люк Бессон заподозрили в изнасиловании: в пятницу утром 27-летняя актриса, имя которой не раскрывается, обратилась с заявлением в один из полицейских комиссариатов Парижа.

Актриса обвинила режиссера в насильственных действиях сексуального характера, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию «Европа 1».

По ее словам, все произошло в четверг вечером во время встречи с Бессоном в отеле «Бристоль».

Адвокат режиссера заявил, что Люк Бессон категорически отвергает эти вымышленные обвинения в свой адрес. По словам адвоката, мэтр «свалился со стула, услышав, в чем его обвиняют».

59-летний режиссер подтвердил, что «знаком с актрисой», но заверил, что «никогда не допускал неподобающих действий».

Полиция начала расследование в связи с поданной жалобой.

Напомним, волна борьбы с домогательствами на Западе началась после обвинений в адрес продюсера Харви Вайнштейна. Скандал вокруг Вайнштейна, который подозревается в многолетних сексуальных домогательствах в отношении многих известных женщин, породил волну обвинений в домогательствах, коснувшейся множества политиков, актеров и других известных людей.