Глава австрийской OMV отказался считать зависимость от газа из России проблемой

Зависимость от российского газа не является проблемой для европейских стран, заявил глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле.

«Зависимость не является проблемой, так как в этом случае она двусторонняя. Россия нуждается в нашем рынке», – заявил Зеле в интервью агентству DPA, передает РИА «Новости».

Зеле также высказался о позиции США против строительства газопровода «Северный поток – 2», отмечая, что их главным мотивом является увеличение поставок американского газа в Европу.

Ранее в субботу президент Украины Петр Порошенко заявил, что цель проекта «Северный поток – 2» заключается в том, чтобы «подорвать единство Европы, а потом ее уничтожить».