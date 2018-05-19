Boeing «Победы» с отказавшим двигателем приземлился во Внуково

Самолет Boeing авиакомпании «Победа», правый двигатель которого отказал во время выполнения рейса Москва-Астрахань, приземлился во Внуково, сообщил представитель компании.

«Посадка выполнена. Резервный борт готовится к вылету в 9:40. Случай отказа двигателя произошел впервые за все время полетов «Победы», – передает РИА «Новости» сообщение представителя авиакомпании.

В то же время в аэропорт Уфы из-за срабатывания на борту датчика неисправности двигателя вернулся самолет, вылетевший утром в Баку. На борту находились 74 человека, посадка прошла успешно, передает РЕН ТВ.

Не уточняется, какой компании принадлежит вернувшийся в Уфу самолет.

Ранее сообщалось, что Boeing «Победы» возвращается во Внуково из-за отказа двигателя.