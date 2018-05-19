Скончалась госпитализированная после авиакатастрофы на Кубе женщина

Одна из трех женщин, которых доставили в больницу после крушения самолета Boeing 737-200 на Кубе, скончалась, сообщают СМИ.

До этого в госпитале скончался доставленный туда после падения самолета мужчина, передает РИА «Новости».

Две пережившие авиакатастрофу женщины остаются в реанимации госпиталя Calixto García, они находятся в тяжелом состоянии.