Стали известны подробности крушения самолета на Кубе

Разбившийся на Кубе самолет авиакомпании Cubana de Aviacion врезался в электропровода при повороте для возвращения в аэропорт, сообщают очевидцы.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Granma.

Посольство России сообщило, что российских граждан на борту разбившегося на Кубе самолета не было, передает ТАСС.