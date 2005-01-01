На Кубе разбился пассажирский самолет

Пассажирский самолет, на борту которого находилось более ста человек, разбился в аэропорту Гаваны, сообщают СМИ.

Как отмечают кубинские государственные СМИ, самолет Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion разбился сразу после взлета из международного аэропорта Хосе Марти, передает El Pais.

Известно, что самолет направлялся в город Ольгин на востоке Кубы.

По информации Agence France-Presse, на борту самолета находились 104 пассажира.