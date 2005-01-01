Среди пассажиров разбившегося на Кубе самолета оказались выжившие

Три пассажира Boeing-737-200, потерпевшего крушение на Кубе, выжили, сообщило издание Granma.

Отмечается, что выжившие госпитализированы, они находятся в критическом состоянии, передает РИА «Новости».

Позже стало известно, что один из выживших скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что самолет Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion, на борту которого находились 104 пассажира, разбился сразу после взлета из международного аэропорта Хосе Марти. Самолет летел в город Ольгин на востоке страны.