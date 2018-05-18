Лавров сказал, до каких пор Россия останется в Сирии

Миссия России в Сирии не окончена, военное присутствие там будет сохраняться, пока в этом нуждаются власти и народ страны, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью аргентинской газете Clarin.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что российские военные находятся в Сирии с осени 2015 года по приглашению правительства республики, «обратившегося к России за помощью в деле борьбы с терроризмом, стабилизации обстановки в стране и создания условий для политического урегулирования затянувшегося острого кризиса», передает РИА «Новости».

«Многие поставленные задачи были успешно выполнены, а цели – достигнуты. Наша страна внесла решающий вклад в разгром военно-политического очага терроризма в лице ИГ*. После этого в декабре 2017 года значительная часть российского воинского контингента была выведена с территории республики. Однако миссия России в Сирии не окончена», – подчеркнул Лавров.

Также глава МИД отметил, что в полном составе на территории Сирии действует российский центр по примирению враждующих сторон, также продолжают нести службу батальоны военной помощи, работают авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе.

«В этой связи было бы логично исходить из того, что присутствие нашей страны в республике будет сохраняться до тех пор, пока в этом нуждается законное руководство Сирии и дружественный сирийский народ», – резюмировал Лавров.

Напомним, в четверг вечером президент России Владимир Путин встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом. В Кремле заявили, что переговоры длились более трех часов.