Путин потребовал вывести силы других стран из Сирии

В связи с успехом сирийской армии в борьбе с терроризмом и началом политического процесса иностранные вооруженные силы должны выводиться из Сирии, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом САР Башаром Асадом.

По словам Путина, иностранные вооруженные силы должны выводиться с территории Сирии в связи «со значительными победами и успехом сирийской армии в борьбе с терроризмом» и «с началом политического процесса в его более активной фазе», передает РИА «Новости».

В настоящий момент известно, что на территории Сирии находятся войска таких стран, как Россия, США, Турция, Франция. При этом только Россия имеет официальное разрешение на это со стороны Дамаска.

В четверг вечером Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом.