Путин встретился с Асадом

Президент России Владимир Путин встретился в Сочи со своим сирийским коллегой Башаром Асадом, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Отмечается, что сирийский глава посетил Сочи с рабочим визитом, Владимир Путин поздравил Башара Асада со значительными успехами в борьбе с террористами, передает РИА «Новости».

На встрече с Башаром Асадом Владимир Путин отметил, что «террористы сложили оружие в ключевых точках Сирии, что позволило восстановить инфраструктуру Сирии, отодвинуть их, практически прекратить их функционирование вблизи сирийской столицы».

Кроме того, глава государства подчеркнул, что «сейчас, после этих военных успехов, безусловно, созданы дополнительные условия для возобновления полноформатного политического процесса».

Как проинформировал Дмитрий Песков, Асад сообщил Путину о готовности к началу политического урегулирования в Сирии, а также принял решение направить свою делегацию для формирования конституционного комитета в ООН.

Решение Башара Асада направить своих представителей в конституционную комиссию ООН – это важный шаг на пути политического урегулирования в Сирии, добавил Песков.

Ранее сообщалось, что Башар Асад прибыл в Сочи, где собирается обсудить с российской стороной важные вопросы.