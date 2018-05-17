Президент Сирии Башар Асад прибыл в Сочи, где обсудит с российской стороной важные вопросы, сообщил информированный источник.

Как передает Telegram-канал WarGonzo, президент Сирии прилетел в Сочи «чуть больше трех часов назад».

Со ссылкой на данные сирийской стороны сообщается также, что Башар Асад обсудит с российской стороной «много важных вопросов».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что планирует обсудить с российским президентом Владимиром Путиным на сочинской встрече в пятницу, 18 мая, ситуацию в Сирии, а также ядерную сделку с Ираном.

До этого Асад заявил, что Москва не допустит начала третьей мировой войны в Сирии в силу своей политической мудрости.