Меркель назвала темы переговоров с Путиным в Сочи

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, какие темы планирует обсудить с российским президентом Владимиром Путиным на сочинской встрече в пятницу, 18 мая.

«Конечно, я поговорю с ним об иранском соглашении, конечно, мы будем говорить о Сирии. Как всегда, мы поговорим также о вопросах Украины», – приводит ее слова РИА «Новости».

При этом Меркель сказала, что не планирует обсуждать с российским лидером американские санкции.

Ранее в Кремле сообщали, что президент Владимир Путин не будет поднимать тему санкций на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.