Асад оценил возможность начала третьей мировой войны в Сирии

Москва не допустит начала третьей мировой войны в Сирии в силу своей политической мудрости, заявил в интервью греческой газете «Катимерини» президент Сирии Башар Асад.

«Нет, по одной причине – потому что, к счастью, есть мудрое лидерство России», – сказал Асад в ответ на вопрос, не беспокоится ли он, что третья мировая война может начаться в Сирии, передает ТАСС.

В среду, 9 мая, президент России Владимир Путин перед переговорами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил с постоянными членами Совета безопасности ситуацию в Сирии, в том числе ночные авиаудары Израиля по объектам в этой стране.