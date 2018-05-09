Путин обсудил с Совбезом авиаудары Израиля по Сирии перед встречей с Нетаньяху

Президент России Владимир Путин перед переговорами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил с постоянными членами Совета безопасности ситуацию в Сирии, в том числе ночные авиаудары Израиля по объектам в этой стране, сообщил и.о. пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что по теме ночных авиаударов Израиля по Сирии «состоялся детальный обмен мнениями в связи с предстоящими сегодня переговорами Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху», передает РИА «Новости».

Он добавил, что на повестке дня был также ряд актуальных внутрироссийских вопросов.

Напомним, сирийское национальное агентство САНА сообщало, что два человека погибли при ракетном ударе Израиля по Сирии.

Также накануне Израиль нанес авиаудар по иранской военной базе под Дамаском.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед вылетом в Москву на парад в честь Дня Победы заявлял, что в свете происходящего в Сирии «есть необходимость гарантировать» продолжение координационных действий между российскими вооруженными силами и Армией обороны Израиля.