Нетаньяху захотел гарантий от России в свете происходящего в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед вылетом в Москву заявил, что в свете происходящего в Сирии «есть необходимость гарантировать» продолжение координационных действий между российскими вооруженными силами и Армией обороны Израиля.

«В свете происходящего в данный момент в Сирии есть необходимость гарантировать продолжение координационных действий между российской армией и Армией обороны Израиля», – заявил Нетаньяху, слова которого передает ТАСС.

«Сейчас рано утром я вылетаю в Россию на встречу с президентом Владимиром Путиным. Все наши встречи важны, но эта – особенно важна», – подчеркнул Нетаньяху перед вылетом в Москву на празднование 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, по сообщениям сирийских источников, накануне Израиль нанес авиаудар по иранской военной базе под Дамаском. Тогда же израильские военные сообщили, что проводят ограниченный призыв резервистов на фоне «угрозы иранского нападения с территории Сирии».