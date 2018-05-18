Песков раскрыл детали переговоров Путина и Асада в Сочи

Переговоры президента Владимира Путина и главы Сирии Башара Асада в Сочи длились более трех часов, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков рассказал, что с российской стороны в переговорах участвовали глава МИД Сергей Лавров, и.о. министра обороны Сергей Шойгу и спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России, отвечая на просьбу прокомментировать высказывание президента Владимира Путина о том, что иностранные вооруженные силы с началом активной фазы политического процесса в Сирии должны будут оттуда выводиться, заявил, что пребывание в САР не всех контингентов легитимно, однако Россия действует по запросу Дамаска, передает РИА «Новости».

Напомним, в четверг вечером Путин встретился с президентом Сирии.