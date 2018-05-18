Биологи прокомментировали возможное нашествие комаров на Москву

Полчища комаров, захватившие Воронежскую область, не долетят до Москвы, заявил научный сотрудник биологического факультета МГУ Вадим Марьинский в эфире телеканала «Москва 24».

«Комары – существа довольно субтильные, и к перелетам на дальние дистанции не приспособлены. Вероятность, что кто-то единично долетит, конечно, есть. Но то, что они снимутся с места таким роем, который будет высасывать всю кровь на своем пути, и долетят до Москвы, – такого, конечно, нет», – рассказал ученый, передает «Мослента».

Расстояние между Воронежом и Москвой, по данным Google Maps, составляет 524 километра.

На этой неделе жители Павловского района Воронежской области пожаловались на нашествие комаров. В соцсетях появились фото и видео с полчищами кровожадных насекомых. Специалисты объяснили необычное явление погодными условиями – снежной весной и обильным половодьем.