Меркель пообещала поговорить с Порошенко об аресте Вышинского

Канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи с российским лидером заявила, что обсудит с президентом Украины Петром Порошенко ситуацию с арестом главреда РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

«Что касается журналиста, то я, конечно же, буду обсуждать с украинским президентом свою сегодняшнюю поездку, и я упомяну этот случай», – сказала Меркель, передает «Интерфакс».

Путин по итогам встречи с Меркель назвал беспрецедентным задержание в Киеве журналиста Вышинского.

Напомним, суд в Херсоне на два месяца арестовал главного редактора портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Москва потребовала незамедлительно освободить Вышинского, призывая зарубежные страны обратить внимание на царящий в этой стране беспредел.