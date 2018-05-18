Лондону порекомендовали готовиться к киберудару по России

Британское правительство должно быть готово к совершению кибератаки на Россию в случае резкого возрастания угроз для Запада, заявил начальник Военной разведки Великобритании маршал авиации Филип Осборн.

Так, власти Великобритании должны быть готовы к осуществлению «кибератаки против России в случае (перерастания напряженности между Востоком и Западом) в Третью мировую войну», заявил Осборн в пятницу в Королевском объединенном институте оборонных исследований.

Он отметил также, что в нынешнем «более опасном, непредсказуемом мире» кибертехнологии играют ключевую роль в боевых действиях, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express.

Кроме того, считает начальник британской военной разведки, Лондон должен быть «гораздо более агрессивным» и «идти на риск», если угрозы для страны будут критическими.

«Новые технологии изменят войну, нашу жизнь и общество. Без таких изменений мы рискуем быстро отстать в сегодняшнем и завтрашнем противостоянии. Полномасштабная киберконфронтация может иметь катастрофические последствия в течение нескольких минут и часов», – добавил он.

Ранее Британия потребовала от компаний усилить киберзащиту от возможных атак России.