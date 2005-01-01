Сборная Франция по футболу объявила состав на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал фамилии игроков, которые отправятся на чемпионат мира по футболу в Россию.

В список вошли 23 игрока, передает «Чемпионат.com».

Вратари:

Альфонс Ареола («ПСЖ»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Марсель»);



Защитники:

Лукас Эрнандес («Атлетико»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Бенжамен Менди («Манчестер Сити»), Джибриль Сидибе («Монако»), Адиль Рами («Марсель»), Бенжамен Павар («Штутгарт»), Самуэль Юмтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»);



Полузащитники:

Блез Матюиди («Ювентус»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Н'Голо Канте («Челси»), Корентин Толиссо («Бавария»), Стивен Н'Зонзи («Севилья»);



Нападающие:

Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Усман Дембеле («Барселона»), Тома Лемар («Монако»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Флорьян Товен («Марсель»), Набиль Фекир («Лион»);

Резерв:

Бенуа Костиль («Бордо»), Матье Дебюши («Сент-Этьен»), Лука Динь («Барселона»), Курт Зума («Сток Сити»), Мамаду Сако («Кристал Пэлас»), Адриен Рабьо («ПСЖ»), Кингсли Коман («Бавария»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм»), Виссам Бен-Йеддер («Севилья»), Александр Ляказетт («Арсенал»).

Сборная Франции встретится в группе C с командами Австралии, Перу и Дании. Первую игру французы сыграют со сборной Австралии 16 июня в Казани.

Напомним, 11 мая тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав команды для подготовки к чемпионату мира FIFA 2018.