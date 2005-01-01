Назван расширенный состав сборной России для подготовки к ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав команды для подготовки к чемпионату мира FIFA 2018.

Как сообщается на официальном сайте РФС, тренерский штаб назвал фамилии 35 игроков для расширенной заявки по регламенту ФИФА и 28 игроков, вызванных на учебно-тренировочный сбор в Новогорск.

Для подготовки к ЧМ-2018 на сбор в Новогорск (18–20 мая) и Австрию (20–31 мая) вызваны следующие футболисты.

Вратари:

Игорь Акинфеев (ЦСКА, Москва), Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия), Сослан Джанаев («Рубин», Казань), Андрей Лунев («Зенит», Санкт-Петербург).

Защитники:

Владимир Гранат, Руслан Камболов, Федор Кудряшов (все – «Рубин», Казань), Илья Кутепов («Спартак», Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Динамо», Москва), Андрей Семенов («Ахмат», Грозный), Игорь Смольников («Зенит», Санкт-Петербург), Марио Фернандес (ЦСКА, Москва).

Полузащитники:

Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА, Москва), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все – «Зенит», Санкт-Петербург), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба – «Спартак», Москва), Антон Миранчук («Локомотив», Москва), Александр Ташаев («Динамо», Москва), Денис Черышев («Вильярреал», Испания).

Нападающие:

Артем Дзюба («Арсенал», Тула), Алексей Миранчук («Локомотив», Москва), Федор Смолов («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА, Москва).

Кроме того, в расширенный список попали еще семь футболистов.

Вратарь:

Маринато Гилерме («Локомотив», Москва).

Защитники:

Владислав Игнатьев («Локомотив», Москва), Дмитрий Комбаров («Спартак», Москва).

Полузащитники:

Денис Глушаков («Спартак», Москва), Антон Швец («Ахмат», Грозный).

Нападающие:

Антон Заболотный, Дмитрий Полоз (оба – «Зенит», Санкт-Петербург).

18 мая сборная России соберется в Новогорске и 20 мая вылетит в Австрию. Перед началом ЧМ-2018 сборная сыграет товарищеские матчи 30 мая с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией в Москве.