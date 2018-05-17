Россиянин погиб во время покорения Эвереста

Альпинист из Башкирии Рустем Амиров погиб из-за простуды и переохлаждения при подъеме на гору Эверест.

Информация о восхождении на Эверест появилась у Амирова в Instagram примерно месяц назад. Мужчина начал восхождение на Эверест в Гималаях вместе с иностранными альпинистами, пишет РИА «Новости» со ссылкой на супругу альпиниста Галину Амирову.

Последнее сообщение в Instagram появилось в соцсети 13 мая и гласило, что Амиров готовится решающему штурму вершины высотой в 8516 метров. Своим подписчикам он сообщил, что следующие новости будут не раньше, чем через неделю.

«Последний раз я с ним говорила 12 мая, он прислал фотографии и написал в WhatsApp впечатления. Его Instagram веду я, так как в горах плохая связь. Мне сегодня позвонили и сообщили о его гибели. Сообщили, что он не дошел до конца вершины немного. Потерял сознание из-за переохлаждения и горной болезни», – рассказала жена Амирова.

Для опытного альпиниста, неоднократно покорявшего Эльбрус, восходившего на пик Ленина и Хан-Тенгри, смертельным оказалось переохлаждение на фоне ослабленного иммунитета. Незадолго до смерти альпиниста весь лагерь переболел простудой. Некоторых альпинистов успели спасти, а вот Амирова не сумели.

Тело погибшего альпиниста не собираются везти на родину. Его хотят похоронить в Гималаях.

Это не единственный трагический случай в Гималаях с россиянами за последний год. Прыжок опытного российского альпиниста с гималайской вершины Ама-Даблам в ноябре 2017 года также привел к смерти.