Пашинян заявил о нелегитимном статусе мэра Еревана

Мэр Еревана Тарон Маргарян был избран на пост при помощи взяток избирателям, заявил премьер Армении Никол Пашинян.

«Я многократно заявлял, что Тарон Маргарян оказался на этом посту исключительно с помощью избирательных взяток. Маргарян должен сам решить, хочет он подать в отставку или нет», – заявил Никол Пашинян.

Глава армянского кабмина заверил также, что не видит элементов саботажа в протестных действиях граждан, которые последние два дня устраивают акции в центре Еревана, передает ТАСС.

Напомним, в среду в Ереване демонстранты ворвались в здание администрации, требуя отставки мэра Тарона Маргаряна.

Выступая в четверг перед собравшимися у здания кабмина гражданами, Пашинян заявил, что решить сразу все накопившиеся в стране проблемы невозможно, передает РИА «Новости».

«Люди могут свободно выражать свое мнение, это естественно и нормально. Но мы должны понять, что все вопросы сразу решить нельзя. (...) Думаю, что всем нам нужно в спокойных условиях упорядочить вопросы и последовательно заняться их решением», – сказал он.

Отмечается, что жалобы собравшихся в основном касаются социальных проблем.

Кроме того, Пашинян предложил председателю Центрального банка Армении Артуру Джавадяну освободить крестьян от штрафов по кредитам.

«У нас есть серьезнейшие проблемы с сельскохозяйственными кредитами. На крестьянах лежит огромное долговое бремя, которое усугубляется штрафами. Вчера мы провели с главой ЦБ обсуждения на эту тему, и я предлагаю максимально быстро разработать механизмы по освобождению крестьян от штрафов за просрочку платежей по кредитам», – сказал премьер.

По его мнению, следует также обсудить вопросы амнистии кредитных историй, чтобы крестьяне могли и дальше пользоваться банковскими кредитами.

Другой инициативой Пашиняна стало списывание штрафов за нарушение ПДД; с этим предложением он обратился к начальнику полиции и министру юстиции Армении. Предлагается не только списать штрафы, но и перестать штрафовать за пресечение сплошной линии.

«Из-за нарушений, зафиксированных радарами и видеокамерами, у водителей накопились огромные штрафы и пени. Я предлагаю начальнику полиции и министру юстиции разработать механизмы, которые позволили бы простить эти долги и временно приостановить использование этих технических средств, если есть такая законодательная возможность», – сказал политик.

Напомним, 12 мая президент Армении Армен Саркисян назначил министров в новое правительство. До этого Саркисян подписал указ о назначении Пашиняна премьер-министром страны.

В воскресенье, 13 мая, Пашинян поручил начать подготовку к внеочередным парламентским выборам.