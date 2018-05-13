Пашинян поручил начать подготовку к досрочным выборам

Правительство Армении должно подготовить страну к внеочередным парламентским выборам, такое поручение дал премьер-министр страны Никол Пашинян.

«У нашего правительства первоочередная политическая задача – подготовить страну к досрочным парламентским выборам», – приводит его слова ТАСС.

На встрече с новыми министрами Пашинян заявил, что правительство Армении должно провести ряд реформ. «Общество должно быть уверенным, что наш кабмин сформирован поддержкой граждан нашей страны», – отметил он.

12 мая президент Армении Армен Саркисян назначил министров в новое правительство. Во вторник Саркисян подписал указ о назначении Пашиняна премьер-министром страны.