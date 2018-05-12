Сформировано правительство Армении

Президент Армении Армен Саркисян назначил министров в новое правительство.

Саркисян подписал указ о назначении на пост вице-премьера Мгера Григоряна, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента.

Министром труда и по социальным вопросам стал депутат от фракции «Елк» Мане Тандилян, министром финансов – бывший главный казначей страны Атом Джанджугазян, министром юстиции – депутат парламента от фракции «Елк» Артак Зейналян, министром здравоохранения – Арсен Торосян.

Министром сельского хозяйства назначен бывший губернатор Ширакской области Артур Хачатрян, министром экономического развития и инвестиций – экс-глава министерства охраны природы Арцвик Минасян из партии «Дашнакцутюн». Министром спорта и по вопросам молодежи стал экс-глава одного из управлений ведомства Левон Ваградян, главой МЧС – экс-глава минспорта Грачья Ростомян.

Министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов назначен Артур Григорян, министром культуры – Лилит Макунц, министром охраны природы – Эрик Григорян, министром транспорта, связи и информационных технологий – Ашот Акопян.

МИД возглавил бывший посптред Армении при ООН Зограб Мнацаканян.

Ранее в субботу новый премьер Армении Никол Пашинян сообщил о намерении переехать с семьей в государственный особняк, который предусмотрен для главы правительства страны.

Во вторник Саркисян подписал указ о назначении Пашиняна премьер-министром страны. Пашинян стал премьером на волне массовых протестов против избрания на этот пост Саргсяна.