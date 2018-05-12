Пашинян собрался переехать в государственный особняк

Новый премьер Армении Никол Пашинян сообщил о намерении переехать с семьей в государственный особняк, который предусмотрен для главы правительства страны.

Он сообщил, что в комплексе правительственных зданий проживают экс-президент Армении Серж Саргсян и глава высшего судебного совета, экс-председатель конституционного суда Гагик Арутюнян, передает РИА «Новости».

Пашинян рассказал, что «Саргсян скоро переедет» в другой особняк. Кроме того, новый премьер заявил, что «юристы должны изучить насколько» законно проживание в особняке Арутюняна.

Пашинян объяснил свое решение переехать: «Во-первых, это полагается по закону. Во-вторых, если дача пуста, может сложиться впечатление, что в стране нет премьер-министра», – передает ТАСС.

Он намерен проводить будущие прямые эфиры из особняка, чтобы жители Армении видели, «за что платят налоги».