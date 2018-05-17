Госдума отложила рассмотрение законопроекта об исполнении санкций против России

Государственная дума перенесла рассмотрение законопроекта о наказании за исполнение в России санкций, введенных Западов, для проведения дополнительных консультаций.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Госдуме провести консультации с деловым сообществом перед вторым чтением проекта об ответственности за исполнение санкций США, передает РИА «Новости».

Во вторник Госдума приняла этот законопроект в первом чтении.

Напомним, законопроект предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до четырех лет.