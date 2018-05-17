Евросоюз обещал всегда быть с ЛГБТ

Евросоюз намерен бороться с дискриминацией по сексуальной ориентации, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

По ее словам, ЕС будет и дальше решать проблемы дискриминации и насилия: «Правозащитники, вы не одни, Европейский союз всегда будет с вами». Могерини заявила, что в ЕС и за его пределами представители ЛГБТ слишком часто подвергаются преступлениям на почве ненависти, передает «Интерфакс».

17 мая – так называемый Международный день борьбы с гомофобией.

Напомним, в июне 2017 года германский бундестаг на голосовании в пятницу большинством голосов одобрил закон о легализации однополых браков. Законопроект одобрило далеко не абсолютное большинство – 393 парламентария. Против было 226, и четверо воздержались.

Данный законопроект продвинула Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) совместно с партией «Зеленые» и Свободной демократической партией (СвДП). ЛГБТ-активисты и правозащитное сообщество на Западе позитивно встретили решение немецкого парламента и считают его серьезным достижением.