Стали известны подробности начала расследования «российского дела» в США

Расследование якобы имевшего место вмешательства России в президентские выборы в США получило название Crossfire Hurricane, взятое из песни группы The Rolling Stones, сообщают американские СМИ.

Как пишет The New York Times, еще в конце июля 2016 года сотрудники ФБР в Лондоне встретились с Александром Доунером, занимавшим тогда пост посла Австралии в Великобритании, передает ТАСС.

Тот рассказал о встрече с советником в предвыборном штабе Дональда Трампа Джоржем Пападопулосом. Показания Доунера были доставлены в Вашингтон 2 августа 2016 года и стали «основой этого дела».

На начальном этапе расследование получило название Crossfire Hurricane («перекрестный ураган»). Это слова из песни Jumpin' Jack Flash группы The Rolling Stones.

Доунер сообщил ФБР, что Пападопулос во время разговора с ним, находясь в состоянии алкогольного опьянения, рассказал о якобы имевшейся у России информации, способной очернить Хиллари Клинтон. Идея допросить людей Трампа тогда была отвергнута, так как ФБР стремилось сохранить разбирательство в секрете.

Напомним, в декабре 2017 года The New York Times писала, что одним из факторов, положивших начало расследованию ФБР о якобы «российском вмешательстве» в президентские выборы в США, стала неформальная беседа с участием бывшего советника Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса за бокалом спиртного в одном из баров Лондона.

В марте спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США проголосовал за прекращение расследования якобы имевшего место «вмешательства» России в американские президентские выборы.