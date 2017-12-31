NYT: Дело о «вмешательстве» России началось из-за пьяных политиков

Одним из факторов, положивших начало расследованию ФБР о якобы «российском вмешательстве» в президентские выборы в США, стала неформальная беседа с участием бывшего советника Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса за бокалом спиртного в одном из баров Лондона, рассказывает The New York Times.

Уточняется, что беседа эта имела место в мае 2016 года. Пападопулос общался с австралийским дипломатом Александром Даунером в лондонском баре Wine Rooms, передает РИА «Новости».

Как отмечает газета, тремя неделями ранее Пападопулосу доложили, что «Москва располагает сотнями украденных электронных писем, которые нанесут ущерб репутации Хиллари Клинтон и ее предвыборной кампании». Как раз об этом подвыпивший экс-советник Трампа и рассказал австралийцу, а два месяца спустя, когда в Сети появились электронные письма демократов, власти Австралии передали выданную Пападопулосом информацию Вашингтону.

NYT пишет о том, что кража электронных писем и факт того, что соратник Трампа был в курсе этого, стали «движущими факторами» расследования, начатого ФБР.

В субботу The Washington Post написала о том, что американские следователи до сих пор не обнародовали никаких серьезных доказательств сговора между предвыборным штабом Дональда Трампа и Москвой, несмотря на все обвинения в адрес России.