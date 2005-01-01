Канада отреагировала на открытие Крымского моста

Глава МИД Канады Христя Фриланд прокомментировала открытие Крымского моста.

Оттава осудила «строительство и частичное открытие» моста, который, по мнению канадского МИДа, стал «еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины», передает ТАСС.

Как заявила Фриланд, мост построен, чтобы укрепить «незаконное владение» Россией Крымом и «насильственно изолировать» Крым от Украины.

Канада выразила поддержку Украине в вопросе суверенитета. Оттава призвала Москву «прекратить нарушение основополагающего принципа норм международного порядка».

Напомним, замминистра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что Москва не боится никаких санкций Запада из-за открытия Крымского моста.