МИД заранее отреагировал на возможные санкции из-за Крымского моста

Москва не боится никаких санкций Запада из-за открытия Крымского моста, заявил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин.

«Мы никаких санкций не боимся», – приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что, вводя санкции против России, Запад только приучает ее «жить более ритмично и эффективно».

Напомним, во вторник российский лидер за рулем КамАЗа открыл движение по автодорожной части Крымского моста. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности проекта строительства моста через Керченский пролив.

Между тем ЕС осудил открытие Крымского моста, а в Госдепе заявили, что его строительство препятствует навигации и доставке товаров по морю и что «такая ситуация затрагивает как народ Крыма, так и Украины».