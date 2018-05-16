Москва ответила на недовольство Вашингтона по поводу появления Крымского моста

Российские дипломаты ответили госдепартаменту США, выразившему недовольство по поводу открытия Крымского моста.

В российском посольстве в Вашингтоне подчеркнули, что Москва ни у кого не будет спрашивать разрешения на строительство транспортной инфраструктуры в интересах жителей страны.

«Вашингтон предсказуемо недоволен. Но Крым – Россия», – говорится в комментарии российской дипмиссии в соцсети Facebook.

Таким образом российские дипломаты ответили на комментарий официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт, заявившей, что открытие Крымского моста беспокоит США, так как якобы «ограничивает доставку товаров на кораблях», передает РИА «Новости».

Напомним, во вторник российский лидер за рулем КамАЗа открыл движение по автодорожной части Крымского моста.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности проекта строительства моста через Керченский пролив.