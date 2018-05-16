Сенат США выступил против отмены «сетевой нейтральности»

Большинство американских сенаторов проголосовало против отмены «сетевой нейтральности» в интернете.

Законопроект, который предлагает заблокировать решение Федеральной комиссии США по связи (FCC) о прекращении «сетевой нейтральности», был внесен демократами и набрал большинство голосов, передает РИА «Новости».

Теперь документ поступит в Палату представителей Конгресса США,