Американцы придумали игру о сброшенной на США русскими гей-бомбе

В сети выходит игра GAY Nation от студии Dank Boi Games о противостоянии России и США, в которой главным оружием стала гей-бомба.

«В 2028 году напряженность в отношениях США и России неуклонно растет. После того, как «Боналд Дрампф» завершил свой второй срок, США выбирают президента-демократа. Президент России «Бутин» недоволен этим, и Россия готовится к запуску секретного оружия», – говорится в описании игры на сайте Steam.

В результате запуска «гей-бомбы» большинство америнанцев-гетеросексуалистов погибли, однако часть их выжила из-за генетического дефекта. Этот же дефект мешает им стать гомосексуалистами.

Далее по сюжету игры в США устанавливается власть геев, и новоизбранное правительство отдает приказ об уничтожении оставшихся натуралов.

Игроку предложено взять на себя роль элитного гей-солдата Эндрю, которому поручено охотиться за выжившими гетеросексуалистами. Персонаж начнет свою миссию в одной из американских школ.

Разработчики предупредили, что игра «очень гейская, поэтому играйте на свой страх и риск». Они также отметили, что в игре будет множество персонажей, хорошая аниме-графика и саундтрек под настроение. Игра появится в Steam 21 мая.