На гей-параде в Запорожье устроили взрыв

Во время акции «Радужный флешмоб – 2018» в Запорожье мужчина кинул петарду в представителей ЛГБТ-сообщества, от взрыва пострадал полицейский.

Акцию охраняли около сотни полицейских. В ходе флешмоба мужчина по имени Богдан кинул в толпу петарду, после чего попытался убежать, сообщает 061.ua.

В результате взрыва пострадал один из сотрудников Нацполиции, у него сильно повреждена нога. Врачи скорой помощи доставили его в больницу.

После задержания злоумышленника выяснилось, что мужчине 45 лет, сообщила пресс-секретарь Нацполиции Екатерина Людвик. Он заявил, что ненавидит людей гомосексуальной ориентации, а таким образом высказал «гражданское недовольство». В ходе досмотра у нападавшего нашли пистолет и шокер.

Также было опубликовано видео с задержанным, который отвечает на вопросы журналистов и представителей ЛГБТ-сообщества.

Акция «Радужный флешмоб – 2018» приурочена к Международному дню противодействия гомофобии и трансфобии, который ежегодно отмечают 17 мая. В акции, по данным СМИ, приняли участие более 30 человек.