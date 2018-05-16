Российские пользователи рассказали о сбое в работе Google

Российские пользователи сообщили о сбоях в работе поисковой системы Google в среду днем, следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.

Около 68% пользователей заявляют о проблемах со входом на сайт сервиса, еще 31% говорят о сбоях при попытке входа в аккаунт Google, передает ТАСС.

При этом неполадки в работе сервиса начались примерно после 7.00 мск и продолжаются до сих пор.

Ранее Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям.

Позднее сообщалось о массовом отключении сторонних ресурсов при блокировке Telegram, недоступными оказались Twitter и даже сайт ведомства. Также ведомство заблокировало несколько миллионов IP-адресов, якобы связанных с Telegram.

Напомним, 8 мая Роскомнадзор разблокировал шесть подсетей Google, оставив под блокировкой используемые мессенджером Telegram IP-адреса.