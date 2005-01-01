На Крымском мосту произошло массовое нарушение ПДД

Участники мотопробега в честь запуска движения по Крымскому мосту нарушили правила дорожного движения, остановившись на арочном пролете переправы ради селфи.

В мотопробеге в среду приняли участие около тысячи байкеров, сообщает «Крыминформ». Они выехали двумя колоннами из Керчи и Тамани, преодолев Керченский пролив в числе первых.

О недопустимости остановок на мосту неоднократно напоминали крымские власти.

Ранее лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) сообщал, что байкерам пришлось отказаться от первоначальных планов остановить две колонны на Крымском мосту и провести небольшой флешмоб из-за требований безопасности.

Напомним, во вторник президент Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста, это было сделано за полгода до объявленного ранее срока.

В среду одновременно с двух берегов Керченского пролива открылся проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов через Крымский мост.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности и масштабности проекта строительства моста через Керченский пролив.