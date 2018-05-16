Пушков отреагировал на уход Хейли с заседания Совбеза ООН

Уход постоянного представителя США при ООН Никки Хейли с заседания Совбеза ООН перед выступлением постпреда Палестины Рияда Мансура является жестом бессилия, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Пушков написал в Twitter, что своим уходом Хейли «никого не напугает», а только «подчеркнет неспособность США обеспечить мирный процесс на Ближнем Востоке».

«Изоляция США по вопросу о Иерусалиме очевидна», – подчеркнул он.

Напомним, Хейли покинула зал заседаний Совбеза ООН перед выступлением постпреда Палестины Рияда Мансура; в ходе заседания она отрицала, что столкновения в секторе Газа начались из-за переноса посольства США в Иерусалим.

Напомним, в понедельник, 14 мая, в Иерусалиме открылось американское посольство – до этого, в декабре 2017 года, президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.

Израиль заявил, что позиция России, не пожелавшей переносить посольство в Иерусалим, странная. На фоне этого события в секторе Газа произошли массовые столкновения палестинцев с израильскими военными. Погибли 59 человек, тысячи пострадали.